Грабили и убивали - в Караганде задержана банда

Во время обыска полицейские изъяли оружие и патроны.

В Караганде задержана банда подозреваемых в разбое и убийстве, сообщает zakon.kz.

20 ноября двое неизвестных, угрожая предметом похожим на пистолет, проникли в квартиру к женщине 32-лет.

Ее вместе с сожителем связали и избили. От полученных травм мужчина скончался на месте. Преступники завладели деньгами и имуществом потерпевших.

Факт были зарегистрирован по статье 99 ч. 2 УК РК "Убийство" и по статье 192 ч. 3 УК РК "Разбой".

Следственно-оперативная группа в ходе комплексных оперативно-следственных мероприятий установила четверых подозреваемых.

26 и 28 ноября в результате проведенной специальной операции сотрудниками криминальной полиции в Нур-Султане и Жезказгане задержаны четверо подозреваемых. Ими оказались 25,29,34 и 39-летние жители Жезказгана, Сатпаева и Нур-Султана. Во время обыска квартир подозреваемых полицейские изъяли оружие разной марки и патроны. В настоящее время задержанные водворены в изолятор временного содержания. Проводится расследование. Проверяется причастность злоумышленников к другим аналогичным преступлениям, – сообщил заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин.

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