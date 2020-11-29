Грабили и убивали - в Караганде задержана банда
Во время обыска полицейские изъяли оружие и патроны.
Фото : Seldon.News29 ноября 2020, 01:30
В Караганде задержана банда подозреваемых в разбое и убийстве, сообщает zakon.kz.
20 ноября двое неизвестных, угрожая предметом похожим на пистолет, проникли в квартиру к женщине 32-лет.
Ее вместе с сожителем связали и избили. От полученных травм мужчина скончался на месте. Преступники завладели деньгами и имуществом потерпевших.
Факт были зарегистрирован по статье 99 ч. 2 УК РК "Убийство" и по статье 192 ч. 3 УК РК "Разбой".
Следственно-оперативная группа в ходе комплексных оперативно-следственных мероприятий установила четверых подозреваемых.
26 и 28 ноября в результате проведенной специальной операции сотрудниками криминальной полиции в Нур-Султане и Жезказгане задержаны четверо подозреваемых. Ими оказались 25,29,34 и 39-летние жители Жезказгана, Сатпаева и Нур-Султана. Во время обыска квартир подозреваемых полицейские изъяли оружие разной марки и патроны. В настоящее время задержанные водворены в изолятор временного содержания. Проводится расследование. Проверяется причастность злоумышленников к другим аналогичным преступлениям, – сообщил заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин.
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