Горячие новости
Читайте также

Более 150 человек задержали в Лондоне на митинге против карантина

В полиции Лондона отметили, что протестующих становится все больше в окрестностях Оксфорд-серкус и Риджент-стрит.

Фото : Pixabay29 ноября 2020, 06:51

В столице Великобритании во время протестных акций, на которые вышли граждане, недовольные введенными в стране противоэпидемическими ограничениями, было произведено более 150 задержаний, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Причиной, в частности, становилось нарушение сер, принятых для нераспространения коронавирусной инфекции. Митинги проходили в Сент-Джеймс парке вблизи Вестминстерского аббатства. Вместе с противниками карантина на них присутствовали британцы, не поддерживающие вакцинацию.

Сотрудники правоохранительных органов Лондона отметили, что протестующих становится все больше в окрестностях Оксфорд-серкус и Риджент-стрит, и их счет идет на сотни.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты