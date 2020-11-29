Более 150 человек задержали в Лондоне на митинге против карантина

В полиции Лондона отметили, что протестующих становится все больше в окрестностях Оксфорд-серкус и Риджент-стрит.

В столице Великобритании во время протестных акций, на которые вышли граждане, недовольные введенными в стране противоэпидемическими ограничениями, было произведено более 150 задержаний, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Причиной, в частности, становилось нарушение сер, принятых для нераспространения коронавирусной инфекции. Митинги проходили в Сент-Джеймс парке вблизи Вестминстерского аббатства. Вместе с противниками карантина на них присутствовали британцы, не поддерживающие вакцинацию.

Сотрудники правоохранительных органов Лондона отметили, что протестующих становится все больше в окрестностях Оксфорд-серкус и Риджент-стрит, и их счет идет на сотни.

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