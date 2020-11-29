Трамп планирует участвовать в выборах в 2024 году

Трамп обсуждает детали начала кампании и может провести связанное с ней мероприятие прямо в день инаугурации нового президента.

Действующий президент США Дональд Трамп планирует участвовать в выборах главы государства в 2024 году и уже сообщил об этом своим советникам, передает zakon.kz со ссылкой на The Daily Beast.

По данным СМИ, Трамп обсуждает детали начала кампании и может провести связанное с ней мероприятие прямо в день инаугурации нового президента, которым, по предварительным данным, станет Джо Байден, 20 января.

Ранее Трамп назвал условие, при котором покинет Белый дом. Он заявил журналистам, что покинет Белый дом в том случае, если коллегия выборщиков проголосует за его оппонента Джо Байдена, но такое решение, по его мнению, будет ошибочным.

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