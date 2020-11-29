Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 62 млн человек

Зарегистрировано 1 449 709 погибших.

Число случаев заражения коронавирусом в мире перевалило за 62 млн, передает zakon.kz со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса.

Всего в мире 62 094 127 человек заболели COVID-19.

Из них 1 449 709 в итоге погибли.

Больше всего зараженных зафиксировано в США - 13 233 884, в Индии - 9 351 109, в Бразилии - 6 290 272, в Франции - 2 260 789, в России - 2 223 500.

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