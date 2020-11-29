Психолог объяснил, как оторваться от экрана смартфона

Увлеченность экраном своего гаджета по сути является состоянием измененного сознания.

В современном мире развитие у человека зависимости от мобильного телефона, который он все время носит с собой и постоянно старается держать на виду, является частой проблемой. Отвлечься от экрана гаджета при этом становится сложной, но решаемой задачей, передает zakon.kz со ссылкой "Прайм".

Чтобы вывести человека из состояния измененного сознания, коим является сосредоточенность на телефоне, лучше всего это состояние "разбить". Такое мнение высказал психолог Дмитрий Синарев. Для этого стоит достать свой смартфон и показательно вместе с собеседником на время отказаться от его просмотра.

Для того же, чтобы самому справиться с желанием не отрываться от гаджета, специалист порекомендовал осознанно переключить внимание на другое действие.

Самое надежное средство здесь - физические действия, - объяснил психолог.

Синарев добавил, что в том случае, если у человека отмечается постоянная потребность проводить все своей время в телефоне, то это серьезная проблема, требующая работы профессионала.

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