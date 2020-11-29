Бой между Тайсоном и Джонсом завершился вничью

Боксеры не смогли выявить победителя.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон (50-6, 44 КО) отбоксировал вничью с экс-чемпионом мира в четырех дивизионах Роем Джонсом (66-9, 47 КО), передает zakon.kz.

Тайсон возобновил выступления через 15 лет после завершения карьеры.

Другие бои андеркарта:

Джейк Пол (2-0, 2 КО) нокаутировал Нэйта Робинсона (0-1) во втором раунде.

Баду Джек (23-3-3, 13 КО) победил Блэйка Маккернана (13-1, 6 КО) единогласным решением судей. Счет: 80-72, 80-72, 80-72.

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