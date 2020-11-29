Мелания Трамп хочет написать мемуары о своем пребывании в Белом доме

Ранее сообщалось, что Мелания хочет развестись после поражения Трампа на президентских выборах

Жена президента США Дональда Трампа Мелания собирается написать мемуары о своем пребывании в Белом доме, передает zakon.kz со ссылкой на Page Six.

Собеседник издания отметил, что президент поддерживает это намерение.

В начале ноября британский таблоид Daily Mail со ссылкой на экс-помощницу президента и экс-директора по коммуникациям в управлении по связям с общественностью при Белом доме Омаросу Маниголт передал, что Мелания хочет развестись после поражения Трампа на президентских выборах.

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