Мелания Трамп хочет написать мемуары о своем пребывании в Белом доме
Ранее сообщалось, что Мелания хочет развестись после поражения Трампа на президентских выборах
Фото : Getty Images29 ноября 2020, 12:50
Жена президента США Дональда Трампа Мелания собирается написать мемуары о своем пребывании в Белом доме, передает zakon.kz со ссылкой на Page Six.
Собеседник издания отметил, что президент поддерживает это намерение.
В начале ноября британский таблоид Daily Mail со ссылкой на экс-помощницу президента и экс-директора по коммуникациям в управлении по связям с общественностью при Белом доме Омаросу Маниголт передал, что Мелания хочет развестись после поражения Трампа на президентских выборах.
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