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В Жамбылской области двое детей провалились под лед и умерли

Их тела подняты из воды водолазами.

Фото : пресс-служба МЧС РК29 ноября 2020, 15:11

Недалеко от села Улгили Байзакского района Жамбылской области двое 6 и 9-летнего возраста, во время игры на поливном канале провалились под лед и скончались, передает zakon.kz.

Согласно сообщению МЧС, их тела подняты из воды (глубина 3 м) тремя водолазами.

Отмечается, что с появлением первого ледяного покрова на водоемах запрещаются игры, катание на коньках и других предметах. Тонкий лед непрочен и не выдерживает даже малейшей тяжести человека.

При движении по льду следует быть осторожным, внимательно следить за поверхностью льда, обходить опасные и подозрительные места. Следует остерегаться площадок, покрытых толстым слоем снега — под снегом лед всегда тоньше, чем на открытом месте.


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