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Территорию на пути к родоновому источнику близ Актау забросали мусором

Туда свезли бытовой и строительный мусор.

Фото : lada.kz29 ноября 2020, 15:51

Заказник в пригороде Актау превратили в свалку, передает zakon.kz.

Согласно информации Lada.kz, местный житель по имени Михаил заснял свалку по дороге на горячий родоновый источник у озера Караколь.

Снимать красивые ролики с фламинго нельзя, а мусорить возле заказника можно? При этом отсутствуют нормальные оповещающие знаки в 50 метрах от заказника, - заявил Михаил.


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