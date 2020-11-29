Территорию на пути к родоновому источнику близ Актау забросали мусором

Туда свезли бытовой и строительный мусор.

Заказник в пригороде Актау превратили в свалку, передает zakon.kz.

Согласно информации Lada.kz, местный житель по имени Михаил заснял свалку по дороге на горячий родоновый источник у озера Караколь.

Снимать красивые ролики с фламинго нельзя, а мусорить возле заказника можно? При этом отсутствуют нормальные оповещающие знаки в 50 метрах от заказника, - заявил Михаил.

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