Территорию на пути к родоновому источнику близ Актау забросали мусором
Туда свезли бытовой и строительный мусор.
Фото : lada.kz29 ноября 2020, 15:51
Заказник в пригороде Актау превратили в свалку, передает zakon.kz.
Согласно информации Lada.kz, местный житель по имени Михаил заснял свалку по дороге на горячий родоновый источник у озера Караколь.
Снимать красивые ролики с фламинго нельзя, а мусорить возле заказника можно? При этом отсутствуют нормальные оповещающие знаки в 50 метрах от заказника, - заявил Михаил.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5049346-1445c4df255f4c1a69acc38a2e933e3b
Сейчас читают