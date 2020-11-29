В СКО 57 сельских многоэтажек подключили к центральному теплоснабжению

Свои жилищные условия улучшили многие жители райцентра. За 2 года из 85 многоэтажек Бесколя к теплу подключили 56 дома. Остальные дома получат тепло в 2021 году.

Аким области Кумар Аксакалов во время рабочей поездки в Кызылжарский район подвел итоги ремонтных работ по подключению сельских многоэтажных домов к теплу. Глава региона посетил квартиру жителя села Бескол Ольга Скляровой, сообщает zakon.kz.

Об этом аким области написал на своей странице в соцсетях.

Ольга Валентиновна живет в многоэтажном доме в селе Бескол. Раньше она покупала дрова, уголь и топила печку зимой. Сейчас это в прошлом. В прошлом году многоэтажку подключили к центральному отоплению. Сейчас Ольга Валентиновна существенно экономит семейный бюджет, в квартире тепло и чисто, - написал аким СКО.

Свои жилищные условия улучшили многие жители райцентра. За 2 года из 85 многоэтажек Бесколя к теплу подключили 56 дома. Остальные дома получат тепло в 2021 году. Кроме того, к теплосетям подключили 20 соцобъектов, 20 частных дома и 4 магазина. Вторая теплосеть будет построена в мкрн Юго-Восток, которая обеспечит теплом 100 частных домов и школу.

В конце прошлого года мы ставили задачу подключить к центральному теплоснабжению 53 многоэтажных домов в райцентрах. По факту подключили 57 сельских многоэтажек в Бесколе, Сергеевке и Явленке. 2,1 тыс. сельчан, живущих в этих домах, уже оценили все преимущества центрального отопления, - добавил Кумар Аксакалов.

Глава региона также отметил, что в 2021 году продолжится работа по подключению к теплу многоэтажек в районах.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!