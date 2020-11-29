Тему религиозного экстремизма обсудила с молодежью прокуратура Алматы

Мероприятия проводились высококвалифицированными специалистами, имеющими богатый практический опыт работы в сфере идеологического противодействия религиозному экстремизму и терроризму.

Более 70 тысяч молодежи охвачено информационной работой по профилактике религиозного экстремизма по линии прокуратуры города Алматы, сообщает zakon.kz.

В целях предупреждения религиозного экстремизма и терроризма, популяризации национальных традиций, формирования и развития у молодежи сознания, соответствующего культурным ценностям казахстанского народа, общественным фондом "Social Development Center" при поддержке Прокуратуры города Алматы был реализован социальный проект "Дін мен дәстүр" (Религия и Традиции).

В условиях угрозы распространения Covid-19 проект был полностью реализован в online-формате. Для широкого охвата молодежи, а также обеспечения эффективности проводимой профилактической работы, организаторами применялись разные инструменты и площадки.

Для студентов университетов и колледжей было проведено 20 профилактических онлайн-встреч через сервис Zoom. Охват религиозной части молодежи был обеспечен путем проведения профилактических бесед в ходе "прямого эфира" на страницах религиозных деятелей Духовного управления мусульман Казахстана и Русской православной церкви в Казахстане в социальных сетях. Очень важно, что в рамках данного проекта мы смогли охватить и более широкие слои населения. Для этого были организованы online-конференции на Instagram-страницах новостных ресурсов Nur.kz и TauNews – отметил исполнительный директор общественного фонда "SDC" Биржан Казтурганов.

Все мероприятия проводились высококвалифицированными специалистами, имеющими богатый практический опыт работы в сфере идеологического противодействия религиозному экстремизму и терроризму. Всего было задействовано 16 специалистов из которых 7 человек имеют ученую степень, в том числе 6 докторов наук и 1 профессор. Из числа духовенства в профилактических мероприятиях приняли участие заместитель председателя Духовного управления мусульман Казахстана, наиб-Муфтий Ершат Онгаров, 7 руководителей и наиб-имамов районных мечетей города Алматы, а также ключарь Вознесенского кафедрального собора Александр Суворов.

Представители деструктивных религиозных течений достаточно продуктивно работают в информационном поле, особенно через различные видео-хостинги, мессенджеры и социальные сети. Поэтому сегодня особенно актуален вопрос эффективного противодействия им в сети. Мы считаем, что важной задачей здесь является предоставление казахстанским пользователям, особенно молодежи, правильного и качественного контента. В этой связи особое внимание уделялось качественному составу привлекаемых специалистов, и думаю, что у нас получилось выполнить эту задачу. К примеру, Ерсин Амире, который принял участие в этом проекте по праву считается одним из передовых специалистов в области исламской теологии. Он входит в Совет улемов Духовного управления мусульман Казахстана - сообщил Б. Казтурганов.

Проект осуществлялся в рамках Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2018-2022 годы.

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