В Павлодаре поймали поджигателя автомобиля
Видео происшествия опубликовано в соцсетях.
Фото : ugolovka.com29 ноября 2020, 18:32
Прошедшей ночью мужчина поджог во дворе одного из домов Павлодара машину, сообщает zakon.kz.
Видео происшествия опубликовано в соцсетях.
На кадрах трое мужчин склонившись над четвертым, лежащим на земле, по всей видимости, поджигателем, с использованием нецензурной лексики, спрашивают зачем он это сделал?
Неподалеку горит сама машина, которую, почему-то никто не тушит.
В ДП Павлодарской области прокомментировали произошедшее:
Данный факт зарегистрирован. Лицо установлено. Проводится проверка.
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