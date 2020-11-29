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В Павлодаре поймали поджигателя автомобиля

Видео происшествия опубликовано в соцсетях.

Фото : ugolovka.com29 ноября 2020, 18:32

Прошедшей ночью мужчина поджог во дворе одного из домов Павлодара машину, сообщает zakon.kz.

Видео происшествия опубликовано в соцсетях.

На кадрах трое мужчин склонившись над четвертым, лежащим на земле, по всей видимости, поджигателем, с использованием нецензурной лексики, спрашивают зачем он это сделал?

Неподалеку горит сама машина, которую, почему-то никто не тушит.

В ДП Павлодарской области прокомментировали произошедшее:

Данный факт зарегистрирован. Лицо установлено. Проводится проверка.


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