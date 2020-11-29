Голливудское движение против домогательств обвинили в растратах

Как выяснилось, большая часть средств пошла на зарплаты руководству движения.

Движение против сексуального насилия Time's Up обвинили в растрате денег, собранных для поддержки жертв, сообщает zakon.kz.

Как выяснилось, большая часть средств пошла на зарплаты руководству движения, пишет New York Post.

Движение против сексуального насилия Time's Up, созданное при поддержке голливудских звезд, в том числе актрис Риз Уизерспун, Эми Шумер и Бри Ларсон.

Только в 2018 году, когда организация была учреждена, она собрала 3,67 миллиона долларов. Из них более 1,4 миллиона долларов были потрачены на зарплаты и только 312 тысяч долларов - на фонд юридической поддержки жертв сексуальных домогательств. Более $940 тыс. потратило на юридические расходы, $288 тыс.— на рекламу, $157 тыс.— на конференции, $112 тыс.— на PR-компанию, $58 тыс.— на путешествия.

Наблюдатели рекомендуют тратить благотворительным фондам не более 25 на административные расходы, а Time's Up тратило 38 процентов только на зарплаты.

Движение было основано после многочисленных обвинений в сексуальных домогательствах, озвученных в адрес знаменитостей, таких как Харви Вайнштейн и актер Кевин Спейси. В рамках движения был создан фонд для пожертвований на платформе GoFundMe.

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