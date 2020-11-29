Каракат Башанова закончила выступление на Junior Eurovision - 2020

Победитель 18-го конкурса песни "Детское Евровидение" определится путем голосования членов жюри и онлайн-голосования.

Каракат Башанова, представляющая Казахстан в Гранд-финале международного конкурса песни Junior Eurovision - 2020, закончила выступление, сообщает zakon.kz.

12-летняя казахстанка выступала под вторым номером. Песню "Forever" посвятила своему покойному отцу, которого она потеряла 5 лет назад.

Каракат поет с 5 лет, профессионально вокалом начала заниматься в возрасте 9 лет. На данный момент юная исполнительница учится в музыкальной школе РССМШИ для одаренных детей имени Байсеитовой. Она победитель ряда республиканских конкурсов, играет на скрипке и фортепиано.

Песенный конкурс начался в 22:00 по времени Нур-Султана. Конкурс в этом году проводится в столице Польши в Варшаве, однако из-за ситуации по коронавирусной инфекции участники выступают в своей студии в своей стране.

В финале встречаются юные вокалисты в возрасте от 9 до 14 лет из 12 стран мира.

Победитель 18-го конкурса песни "Детское Евровидение" определится путем голосования членов жюри и онлайн-голосования. Система голосования остается традиционной: 50% решают жюри и 50% зависит от онлайн-голосования. Голосование проходит на бесплатной основе в 2 этапа.

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