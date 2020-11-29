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В Ухани начали расследование после обнаружения COVID-19 на импортной продукции

Коронавирус был обнаружен в партии бразильского мяса и вьетнамской рыбы.

Фото : agro-russia.com29 ноября 2020, 22:49

Власти Уханя инициировали эпидемиологическое расследование после обнаружения коронавирусной инфекции на упаковках с говядиной и рыбой, закупленных в Бразилии и Вьетнаме, сообщает zakon.kz.

Коронавирус был обнаружен в партии бразильского мяса и вьетнамской рыбы, импортированной из Хошимина, в ходе расследования будут проверены 92 тонны говядины и 19 тонн морепродуктов, передает ТАСС.

Подчеркивается, ни один из этих импортированных продуктов не поступил на рынок. Все, кто приближался к этому грузу, находятся на строгом карантине. Помещения, где хранились указанные товары, тщательно дезинфицированы. На коронавирус протестировали уже сотни работников склада, где нашли вирус. Ни у одного из них результаты не оказались положительными. Вся партия ввезенной из Бразилии и Вьетнама продукции проходит проверку.


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