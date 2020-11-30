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Трамп допускает, что Минюст и ФБР причастны к фальсификациям на выборах

Хотите сказать, что у меня как у президента Соединенных Штатов нет статуса? Что это за судебная система? – возмущен Трамп.

Фото : RT30 ноября 2020, 00:50

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что сотрудники минюста США и ФБР могут быть причастны к фактам фальсификации на выборах, сообщает zakon.kz.

В интервью Fox News он назвал это "массовым мошенничеством".

Почему позволяют, чтобы людям все сходило с рук? Это невероятно", - добавил он. "Эти выборы были сфальсифицированы, СМИ даже не хотят об этом писать", - подчеркнул американский лидер.

В ночь выборов из победы с большим перевесом ситуация перевернулась в его проигрыш с небольшим отрывом, заявил Трамп. В распоряжении республиканцев, по его словам, имеется множество доказательств о фальсификациях на прошедших выборах – "сотни и сотни письменных показаний", – но суды отказываются их принимать.

Хотите сказать, что у меня как у президента Соединенных Штатов нет статуса? Что это за судебная система? – возмущен Трамп.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.


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