FT: Facebook может выпустить криптовалюту Libra уже в январе

Несмотря на то, что из проекта вышли крупные платежные платформы, компания Марка Цукерберга все еще сможет аккумулировать большую клиентскую базу за счет своих собственных сервисов — WhatsApp и Messenger.

Криптовалюта Libra, предложенная Facebook, готовится к запуску в январе 2021 года, передает zakon.kz.

Об этом сообщило издание Financial Times, ссылаясь на анонимных информаторов, участвующих в проекте.

Несмотря на то, что из проекта вышли крупные платежные платформы, компания Марка Цукерберга все еще сможет аккумулировать большую клиентскую базу за счет своих собственных сервисов — WhatsApp и Messenger, говорят эксперты. Появление нового игрока не скажется на массовых валютах типа биткоина и "эфира", но ударит по менее популярным криптоденьгам.

Точная дата запуска Libra будет зависеть от того, когда проект получит одобрение швейцарской службы по надзору Finma, но это может произойти уже в январе.

Ранее в Facebook говорили, что задумывали Libra не в качестве спекулятивного инструмента вроде биткоина, а как форму электронных денег, которая обеспечена резервами.

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