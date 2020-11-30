30 ноября местами по РК ожидаются туман, низовая метель и гололед

На севере, востоке, центре и юго-востоке республики пройдет снег.

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 30 ноября, сообщает zakon.kz.

На большую часть территории Казахстана оказывает влияние антициклон, с которым ожидается преимущественно погода без осадков. На севере, востоке, центре и юго-востоке республики с ложбиной циклона и связанной с ней фронтальной деятельностью местами пройдет снег, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

Местами по республике ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра, на северо-востоке гололед.

В Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, низовая метель, в Восточно-Казахстанской области ночью местами – усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед.

В Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидается туман, днем – гололед.

В Туркестанской, Мангистауской, Атырауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской области местами – туман.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Костанайской, ночью в Актюбинской областях местами ожидается туман.

Прогноз погоды в Алматы: днем -5°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -16°, облачно.

Прогноз погоды на 30 ноября.

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