Министры так и не пришли к единому мнению о том, нужно ли продлевать действующий уровень сокращения добычи нефти.

Угроза новых разногласий нависла над соглашением ОПЕК+ после того, как члены мониторингового комитета в очередной раз не смогли договориться о том, сколько нефти миру потребуется в период второй волны коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Вечером в воскресенье министры так и не пришли к единому мнению о том, нужно ли продлевать действующий уровень сокращения добычи нефти еще на 3-6 месяцев. Впрочем, у них остается еще полдня понедельника, в 19:00 по Нур-Султану рекомендация должна лечь на стол обсуждений членов ОПЕК.

Встречу стран ОПЕК и "не ОПЕК", участвующих в соглашении о сокращении добычи нефти, запланированную на 30 ноября и 1 декабря, рынок ждет с нетерпением. Именно сложные и беспрецедентные договоренности стран нефтеэкпортеров в апреле этого года позволили стабилизировать объем предложения нефти, а цены на сырье вернуть почти до 50 долларов за баррель буквально со дна.

По плану, составленному еще весной, с начала 2021 года ограничения по добыче должны смягчиться с 7,7 млн б/с до 5,8 млн б/с. Но из-за новых локдаунов на фоне второй волны коронавируса в ОПЕК+ всерьез задумались о целесообразности наращивания добычи с 1 января.

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