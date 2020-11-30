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Президент UFC рассказал о предстоящей встрече с Хабибом

Уайт подтвердил, что проведет переговоры с Нурмагомедовым в Абу-Даби.

Фото : fightnewslaravel30 ноября 2020, 08:57

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о предстоящей встрече с российским бойцом смешанных единоборств (MMA) Хабибом Нурмагомедовым, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Чемпионат.com".

Уайт подтвердил, что встретится с Нурмагомедовым и проведет переговоры в Абу-Даби.

Это произойдет скоро. Когда придет время, я дам вам знать. Верю, что Нурмагомедов вернется ради рекорда 30-0, — сказал президент на пресс-конференции после турнира UFC Вегас 15.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В его послужном списке 29 побед в 29 поединках, 13 из которых — в UFC.


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