В ЗКО неиспользуемые земли фермеров возвращают в пользу государства

До конца года планируется запустить в регионе геопортал, с помощью которого будут делать космоснимки.

На территории Западно-Казахстанской области за текущий период 2020 года в пользу государства были изъяты у недобросовестных землепользователей 114 тысяч гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, сообщает zakon.kz.

В регионе проводится систематическая целенаправленная работа по изъятию земель сельскохозяйственного назначения у недобросовестных фермеров. По информации областного управления земельных отношений, только за последние два года было выявлено 910 тысяч гектаров таких земель. Необходимо отметить, что возврат сельскохозяйственных земель в государственную собственность занимает немало времени.

В текущем году было возвращено 114 тысяч гектаров, из которых 39 тысячи гектаров уже вновь выдали в аренду другим землепользователям. Для того, чтобы вовлечь изъятые пашни и сенокосные угодья в дальнейший оборот проводятся государственные конкурсы, в которых могут участвовать все фермеры региона. В прошлом году мы провели 43 конкурса. В этом году было организовано 45 таких конкурсов, в рамках которых предоставлены 635 участков общей площадью 504 тысячи гектаров. До конца декабря планируется провести еще 5 конкурсов и передать фермерам во временное пользование 37 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, – рассказал руководитель управления земельных отношений ЗКО Мурат Умралеев.

Неиспользуемые земли выявляются во всех районах области без исключения. До конца года планируется запустить в регионе геопортал, с помощью которого будут делать космоснимки.

С помощью этих снимков мы сможем выявлять земли, которые простаивают не один год. В данное время портал проходит тестирование, до конца 2020 года планируем его запустить в тестовом режиме, но сейчас все зависит от интеграции его с другими ведомствами, – пояснил Мурат Умралеев.

Одной из причин неосвоения землепользователями своих земельных участков или неиспользования их по назначению является отсутствие денежных средств. В настоящий момент в регионе ведется статистика недобросовестных фермеров. Кстати, стоит напомнить, что в случае, если угодья были возвращены государству через суд, то в последующие три года главы крестьянских хозяйств, у которых изъяли земельные участки, не смогут участвовать в конкурсных процедурах и соответственно получить в аренду земли.

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