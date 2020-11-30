В Алматы подвели итоги проекта "Спорт в одном квадрате"

Все тренировки и соревнования проводились в онлайн-формате.

На протяжении трех месяцев алматинские школьники изучали новый вид спорта и участвовали в соревнованиях, сообщает zakon.kz.

Авторский курс "Спорт в одном квадрате" был разработан казахстанским тренером и президентом федерации "TAFISA-КАЗАХСТАН" Альфией Кальмаганбетовой. В Южной столице проект проводится в рамках программы "Спорттык Алматы" при поддержке городского акимата.

Основная идея этого проекта заключается в том, чтобы, используя специальный спортивный коврик, научить детей комплексу упражнений для поддержания физической активности в период пандемии.

Все тренировки и соревнования в рамках проекта "Спорт в одном квадрате" в основном проводились в онлайн-формате. При передаче спортивного инвентаря школам, соблюдались все необходимые санитарные нормы, каждому тренеру выдавались маски, а спортивные коврики обрабатывались антисептиком.

Итогами работы за три месяца поделился с нами один из организаторов проекта, руководитель городской программы "Спорттык Алматы" Айдос Багашев.

Через неделю мы завершаем большой проект "Спорт в одном квадрате". За три месяца нам удалось охватить почти все школы города. Провели уже 779 мероприятий. За этот период наши тренеры обучили новому виду спорта 38 824 учащихся. Большая часть учеников, приняла участие в школьных соревнованиях в рамках проекта. Лучшие из них стали победителями и призерами, остальным были вручены сертификаты об участии. Я думаю, что мы достигли своей цели, дети в период пандемии занимались спортом и укрепляли свой иммунитет. Это благоприятно повлияло и на общее физическое развитие учащихся. Хотим поблагодарить за всестороннюю поддержку управление спорта и акимат города Алматы. Спасибо нашим экспертам, а также тренерам, которые также внесли большой вклад в проведение проекта, - сказал Айдос Багашев.

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