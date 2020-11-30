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Морозно и без осадков: о погоде на начало декабря

Местами по стране ожидаются туман и усиление ветра.

Фото : 24tv.ua30 ноября 2020, 10:39

Синоптики рассказали о прогнозе погоды на начало декабря, сообщает zakon.kz.

По информации метеорологов, ожидается морозная погода.

На большую часть республики продолжит оказывать свое влияние Монгольский антициклон, который сохранит морозную, преимущественно без осадков погоду. Лишь на юге и юго-востоке, под влиянием ложбиной южного циклона, пройдут осадки преимущественно в виде снега. Местами по стране ожидаются гололед, туман, усиление ветра, - отметили в РГП "Казгидромет".


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