QazaqGeography и Kaspi.kz подписали меморандум о партнерстве и финансовой поддержке

Стороны договорились объединить усилия с целью сохранения окружающей среды.

26 ноября 2020 года Республиканское общественное объединение "QazaqGeography" и компания Kaspi.kz подписали меморандум о сотрудничестве и партнерстве, сообщает zakon.kz.

Стороны договорились объединить усилия с целью сохранения окружающей среды, улучшения экологической обстановки, развития науки, создания современной инфраструктуры и благоустройства территорий национальных природных парков.

Мы хотим внести свой вклад в сохранение уникального природного и культурного достояния Казахстана. В рамках проекта мы окажем финансовую поддержку научным исследованиям и образовательным программам. Мы участвуем в развитии национальных парков, чтобы наши семьи и дети могли наслаждаться красотой нашей страны. Совместно с QazaqGeography мы приложим все силы для того, чтобы передать будущим поколениям те ценности, которые являются национальной гордостью и достоянием нашей страны, - прокомментировал Вячеслав Ким, сооснователь и Председатель совета директоров Kaspi.kz.

- Миссия Kaspi.kz – улучшать жизнь нашим любимым клиентам и совместный проект с QazaqGeography полностью ей соответствует. Каждый из нас любит красоту природы и поддерживает здоровый образ жизни. У нас простая цель - мы хотим помочь QazaqGeography в повышении привлекательности экологического туризма и создании качественной и современной инфраструктуры, чтобы наши любимые клиенты и их семьи, и все казахстанцы с удовольствием посещали национальные парки, - сказал Михаил Ломтадзе, сооснователь и глава Kaspi.kz.

Орман Нурбаев, председатель правления QazaqGeography отметил, что социальная ответственность бизнеса - важная составляющая любой успешной компании.

Активное участие Kaspi.kz в решении вопросов сохранения и развития национальных природных богатств является ярким примером высокой гражданской ответственности. Наши совместные усилия будут направлены на популяризацию природного, исторического и культурного наследия Казахстана, сохранение окружающей среды, оказание содействия устойчивому развитию особо охраняемых природных территорий, развитию экотуризма в Республике Казахстан, - сказал Нурбаев.

О QazaqGeography

Республиканское общественное объединение "QazaqGeography" учреждено 16 октября 2013 года. Миссия Объединения – это развитие и распространение знаний о природе, обществе и культуре Казахстана и мира, просвещение и вдохновление граждан страны на саморазвитие и служение обществу и планете. Одной из важных задач "QazaqGeography" является забота о сохранении окружающей среды и содействие развитию экологического туризма.

О Kaspi.kz

Миссия Kaspi.kz – создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам. В центре наших инноваций находится единственное в своем роде и самое популярное в стране мобильное супер-приложение Kaspi.kz, которым пользуется более 8.5 миллионов казахстанцев. С помощью супер-приложения Kaspi.kz наши клиенты делают платежи и переводы, управляют личными финансами и совершают выгодные покупки онлайн c доставкой. Каждый из нас ежедневно прикладывает все усилия, чтобы улучшать жизнь нашим любимым клиентам и постоянно удивлять нашими инновациями.

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