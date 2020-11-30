40% потребности СКО в кирпиче закроет новый завод

Сдать объект в эксплуатацию планируется в мае 2021 года.

С ежегодным ростом темпов строительства жилья в регионе увеличивается и потребность в материале, сообщает zakon.kz.

Частично избавить строителей от необходимости привозить кирпич из-за пределов СКО сможет новый кирпичный завод.

Новый объект на производственной карте региона появится в селе Подгорное Кызылжарского района. Объем инвестиций в проект составляет 1,5 млрд тенге. При выходе на полную мощность на предприятии будут производит до 150 тысяч штук кирпича в сутки.

В 2021 году в Северо-Казахстанской области для строительства многоэтажных домов потребуется порядка 67 млн штук кирпича. Кирпичный завод в Подгорном в год сможет производить 27 млн штук, или 40% потребности региона в материале.

К строительству завода приступили в сентябре этого года. Сдать объект в эксплуатацию планируется в мае 2021 года.

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