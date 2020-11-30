Верный Капитал: Иск в отношении Булата Утемуратова по делу БТА основан на ложных документах

Требования по иску будут опротестованы в ближайшее время.

Пресс-служба группы компаний "Верный Капитал" опубликовала заявление по существу гражданского иска АО "БТА Банк", сообщает zakon.kz.

Данный иск был первоначально предъявлен АО "БТА Банк" к Мухтару Аблязову и Ильясу Храпунову в 2015 году. В соответствии с последовавшим за ним расширением списка ответчиков в их состав в ноябре 2020 года были включены Булат Утемуратов и ряд лиц, входящих в его бизнес-структуру.

Основанием для предъявления этого иска послужили ложные документы, предоставленные АО "БТА Банк" и его юристами.

Требования по иску будут опротестованы в ближайшее время.

В настоящее время Булат Утемуратов находится в городе Нур-Султан и продолжает работу с фокусом на общественную деятельность.

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