Экс-жена Майкла Джексона рассказала о его отношении к детям

Дебби Роу родила ему двух детей.

Экс-супруга поп-звезды Майкла Джексона Дебби Роу рассказала о его отношении к детям, сообщает zakon.kz.

Она родила ему двух детей с разницей в полгода — Принса и Пэрис Джексон.

Я сделала это для того, чтобы Майкл Джексон стал отцом, а не для того, чтобы я стала матерью, — рассказала The Mirror Дебби Роу.

По ее словам, музыкант сделал все, чтобы дети были счастливы и здоровы, при этом сама она в это не вкладывалась: не меняла малышам подгузники и не вставала к ним посреди ночи, даже когда была рядом с ними.

После рождения Пэрис пара развелась в 1999 году. В рамках соглашения Дебби Роу отдала бывшему мужу права опеки над детьми.

Первая жена певца Лиза-Мари Пресли также призналась, что не хотела иметь детей. Именно это и стало камнем преткновения для пары, которая не смогла найти компромисс в этом вопросе и разошлась.

Майкл Джексон умер в 2009 году в возрасте 50 лет. У него было трое детей: Принс Майкл Джексон I, Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон и Принс Майкл Джексон II (Бланкет).

Напомним, 22 февраля 2019 года семья певца Майкла Джексона предъявила иск на $100 млн телеканалу HBO в связи с его решением показать в марте документальный фильм "Покидая "Нэверленд", рассказывающем о новых обвинениях "короля поп-музыки" в педофилии.

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