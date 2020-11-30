Горячие новости
Читайте также

Общественный транспорт в Нур-Султане будет работать 1 декабря

Вход в автобус без масок запрещен.

Фото : inastana.kz30 ноября 2020, 12:36

1 декабря общественный транспорт в столице продолжит свою работу в обычном режиме, сообщает zakon.kz.

Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Нур-Султана работа общественного транспорта разрешена в будние и субботние дни, с запретом работы в воскресные дни. Просим жителей соблюдать санитарные нормы. Вход в автобус без масок запрещен, - отметили в акимате Нур-Султана.

Оплата за проезд производится только безналичным способом.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты