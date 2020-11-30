Общественный транспорт в Нур-Султане будет работать 1 декабря

Вход в автобус без масок запрещен.

1 декабря общественный транспорт в столице продолжит свою работу в обычном режиме, сообщает zakon.kz.

Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Нур-Султана работа общественного транспорта разрешена в будние и субботние дни, с запретом работы в воскресные дни. Просим жителей соблюдать санитарные нормы. Вход в автобус без масок запрещен, - отметили в акимате Нур-Султана.

Оплата за проезд производится только безналичным способом.

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