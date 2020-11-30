Назначен глава Агентства по делам госслужбы Мангистауской области
Им стал Токтамыс Жумагулов.
В Мангистауской области назначен новый глава агентства по делам государственной службы по Мангистауской области, передает zakon.kz.
Руководителем департамента агентства по делам государственной службы по Мангистауской области назначен Токтамыс Кадошулы Жумагулов, - сообщили в пресс-службе акима региона.
Токтамыс Кадошулы родился в 1965 году. Имеет несколько высших образований по специальностям "преподаватель истории, обществознания и советского права", "юрист", "экономист". Кандидат юридических наук.
Трудовой путь начал в 1990 году преподавателем на кафедре политэкономии в Усть-Каменогорском пединституте.
До 2000 года занимал должности педагога, доцента кафедры и заведующего кафедрой.
В 2000 - 2020 работал руководителем департаментов агентства по делам государственной службы Республики Казахстан в ряде областей.
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