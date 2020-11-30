В Алматы открыта школа наблюдателей на выборах 2021 года

Для наблюдателей будут организованы двухчасовые семинары по избирательному праву и вопросам миссии.

Состоялось открытие Школы профсоюзов по обучению наблюдателей при Штабе Территориального объединения профсоюзов "Профсоюзный центр города Алматы".

В Школе наблюдателей опытные эксперты будут обучать грамотно и добросовестно выполнять свою работу, с тем, чтобы выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан 2021 года проходили открыто и транспарентно. Для наблюдателей будут организованы двухчасовые семинары по избирательному праву и вопросам миссии, прав и обязанностей избирателей, соблюдению всех норм выборного законодательства страны, которые пройдут в онлайн и офлайн режиме с соблюдением всех санитарных норм.

Их также обучат нормам этики в период выборной компании, а также вопросам взаимодействия со средствами массовой информации.

Главный принцип, по которому работает Федерация - единство, справедливость и развитие. Мы также сопричастны к судьбе и будущему Казахстана, а значит, и к работе наблюдателей за выборами в нашей стране. Наша с коллегами задача не просто дать им разъяснения по Конституционному закону о выборах, но и помочь понять, что такое свобода выборов, принцип равного избирательного права. Основа работы успешного наблюдателя - знания. Важно, чтобы выборы прошли грамотно, в соответствии с законодательством РК. Наблюдатели должны не просто изучить Гражданский и Уголовный Кодексы, но и научиться соблюдать этические нормы, - говорит кандидат юридических наук, доктор Ph.D, эксперт по трудовому законодательству ФПРК, член научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана при Президента РК Айнур Надирова.

В предвыборной кампании, самих выборах и после них принимают участие 1014 представителей от профсоюзов Алматы, которые будут работать на 507 избирательных участках города. В свою очередь, члены профсоюзного объединения готовы быть с наблюдателями на связи 24/7, проводить консультации в социальных сетях, на Facebook и Instagram.

Также члены Территориального объединения профсоюзов "Профсоюзный центр города Алматы" выступили с заявлением о принятии в нашей стране Кодекса этических норм наблюдателей на выборах.

Надирова выразила надежду, что опыт школы профсоюзов по обучению наблюдателей от Территориального объединения профсоюзов "Профсоюзный центр города Алматы" станет примером для других регионов нашей страны.

В свою очередь эксперт и медиатор "Татуласу орталығы" при Территориальном объединении профсоюзов "Профсоюзный центр города Алматы", магистр юридических наук Мадина Садыкова, отметила, что эксперты приложат максимум усилий в деле обучения наблюдателей

Мы должны обучить наблюдателей таким основным принципам как знание Конституционного закона "О выборах РК", принципам выборной демократии, этическому поведению, точности, исполнительности и прозрачности. Не нужно забывать о том, что не только мы, но и международноее сообщество наблюдает за всеми процессами в нашей стране. Не смотря на мировой кризис, сегодня Казахстан славится стабильностью и наша задача не испортить репутацию стабильной правовой системы наблюдателей нашей страны в глазах мирового сообщества, - сказала М. Садыкова.

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