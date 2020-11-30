Нигматулин выступил на заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ

Участники заседаний утвердили Программу деятельности Парламентской Ассамблеи ОДКБ по сближению и гармонизации национального законодательства государств-членов ОДКБ на 2021–2025 годы, а также План работы ПА ОДКБ на 2021 год.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин выступил на заседаниях Парламентской Ассамблеи ОДКБ. В формате видеоконференции состоялось заседание Совета, а также тринадцатое пленарное заседание ПА ОДКБ, сообщает zakon.kz.

На заседаниях шла речь об итогах работы по реализации приоритетов председательства Российской Федерации в ОДКБ в 2020 году, а также об обстановке в зоне ответственности ОДКБ и мерах по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности.

Кроме того, парламентарии приняли Рекомендации по противодействию незаконному обороту оружия массового уничтожения, формированию общих подходов государств ОДКБ в отношении государственной регистрации новых психоактивных веществ, а также совершенствованию законодательства в области организации международных полетов авиации вооруженных сил, других войск и воинских формирований.

Участники заседаний утвердили Программу деятельности Парламентской Ассамблеи ОДКБ по сближению и гармонизации национального законодательства государств-членов ОДКБ на 2021–2025 годы, а также План работы ПА ОДКБ на 2021 год.

Как отметил Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, документы охватывают широкий спектр тем и направлений для углубления нормативно-правовой базы Ассамблеи и детально проработаны с учетом реалий сегодняшнего дня.

Программа на следующие пять лет содержит модельные акты, касающиеся, в частности, вопросов развития национального законодательства по формированию и использованию больших данных, создания искусственного интеллекта, кибербезопасности, цифровых подписей в контексте обеспечения информационной безопасности.

В заседаниях приняли участие руководители парламентов и палат из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также из Афганистана и Сербии как наблюдатели в ПА ОДКБ.

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