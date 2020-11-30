В Казахстане более 20 тысяч приверженцев деструктивных религиозных течений

В Глобальном индексе терроризма Казахстан в этом году занял 93 место.

В Казахстане снижается уровень угрозы, связанной с терактами. По всем лицам, которые в настоящее время отбывают наказание по статьям за экстремистские и террористические преступления, ведется большая разъяснительная работа, направленная на их дерадикализацию, сообщает zakon.kz.

Несмотря на то, что в Казахстане сейчас, как и во всем мире, религиозная ситуация более стабильная, у нас более 20 тысяч последователей деструктивных радикальных течений. Причем эта цифра последние несколько лет держится примерно на одном и том же уровне. Это было озвучено одним из спикеров онлайн пресс-конференции - директором Центра прикладных исследований религии "Мысль", религиоведом, членом Республиканской информационно-разъяснительной группы при Комитете по делам религий МИОР РК Аскаром Сабдиным. При этом он сослался на данные со стороны силовых органов.

Говоря в целом о положении дел в сфере профилактики деятельности деструктивных религиозных течений, Аскар Сабдин подчеркнул, что уровень террористических угроз, связанных с религией, значительно снизился за последние годы во всем мире.

- Если брать Казахстан, то ежегодно различные международные организации, университеты, в частности, университет Мэриленда публикуют Глобальный индекс терроризма и Казахстан в этом году занял 93 место в этом индексе, опустившись на восемь позиций, - прокомментировал спикер. - Если в 2019 году мы были на 85-й позиции, а в 2016 году после известных террористических событий - на 67 месте, то сейчас уже на 93-м. То есть идет стабилизация религиозной ситуации, снижается уровень угрозы, связанной с экстремизмом и терроризмом.

В то же время, по мнению религиоведа, имеются определенные тенденции, связанные с коллективностью в религиозной сфере. «Если религиозный экстремизм и терроризм, связанные непосредственно с насилием, немного отошли на второй план, то на сегодняшний момент в религиозной сфере действуют субъекты, которые продвигают иные проекты, используя мягкие методы. Поэтому сейчас необходимо обратить внимание на субъекты религиозной сферы, которые не всегда работают легально, не всегда раскрывают полностью свою деятельность. По этим субъектам, по так называемым жамагатам, ДРТ, есть вопросы.

В целом религиозная ситуация в Казахстане стабильная, считает эксперт. По всем лицам, которые в настоящее время отбывают наказание по статьям за экстремистские и террористические преступления, ведется большая разъяснительная работа, направленная на их дерадикализацию. В данной работе участвуют представители госорганов, НПО, научной среды, духовенства.

Торгын Нурсеитова

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