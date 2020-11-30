Казахстан тратит около 13 млрд тенге на адвокатов для защиты своих интересов

Эффективной считается деятельность, когда на юристов тратится не более 10% от суммы иска.

На брифинге в СЦК министр юстиции РК Марат Бекетаев рассказал, сколько Казахстан затрачивает средств на адвокатов, чтобы защищать интересы страны в международных судах, передает корреспондент zakon.kz.

Мне достаточно сложно сейчас определенную сумму назвать. В памяти я все цифры удерживать не могу. Я помню, что это порядка 12-13 млрд тенге, многие наши контракты практически все определяются в долларах или евро, потому что консультанты работают в соответствующих юрисдикциях. В пересчете появляются соответствующие затраты в долларах и евро, - сказал Бекетаев.

Он уточнил, что 12-13 млрд тенге тратят ежегодно. При этом он заверил, что Минюст "удерживается" в установленных лимитах.

Для того, чтобы не создалось впечатление, что Минюст тратит сколько угодно и бесконтрольно, у нас есть свои лимиты. Я неоднократно разъяснял, что эффективной считается деятельность, когда на юристов тратится не более 10% от суммы иска. К примеру, я говорю о гипотетическом иске на сумму условно 100 млн долларов США. Вот если затраты на юристов будут превышать 10 млн долларов США, то мы уже говорим о не совсем эффективных затратах. Если эти затраты составили менее, чем 10%, тогда мы говорим об эффективной работе по защите интересов в том или ином процессе. Так вот я скажу, что Минюст в установленных лимитах удерживается. И эта деятельность контролируется счетным комитетом, комитетом финконтроля Минфина, и мы ежегодно регулярно проходим соответствующий контроль, - пояснил министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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