Группа компаний АО "ЦАЭК" поздравила Елбасы и всех казахстанцев с наступающим праздником

Этот день символизирует собой единство Лидера Нации с народом на пути всеобщего процветания и экономического прогресса.

Коллектив Группы компаний АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" сердечно поздравляет Елбасы Нурсултана Назарбаева и всех казахстанцев с наступающим государственным праздником - Днем Первого Президента Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

Этот день символизирует собой единство Лидера Нации с народом на пути всеобщего процветания и экономического прогресса. Елбасы по праву является основателем независимой Республики Казахстан. Именно благодаря его волевым решениям осуществлены глобальные экономические, политические и социальные реформы в стране.

Прошедшая в Казахстане международная выставка "Экспо-2017" на тему "Энергия будущего", а также комплексная работа проводимая Правительством РК по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Н. Назарбаева по внедрению альтернативных источников энергии в Казахстане дало серьезный импульс для развития ВИЭ в стране. Так, в рамках реализации проектов презентованных на международной специализированной выставке "Экспо-2017", дочерней компанией АО "ЦАЭК" - ТОО "ЦАТЭК Green Energy" была возведена уникальная ветровая электростанция "Астана EXPO-2017" в Акмолинской области мощностью 100 МВт.

АО "ЦАЭК" намерено продолжить курс, начатый Первым Президентом Казахстана, и развивать традиционную и альтернативную энергетику с целью улучшения экологических параметров и развития устойчивого энергоснабжения страны. Мы желаем процветания, благополучия и новых достижений нашей стране, а также здоровья и благополучия каждому казахстанцу!

С наилучшими пожеланиями выступили Александр Клебанов, Сергей Кан и многотысячный коллектив Группы компаний "ЦАЭК".



АО "ЦАЭК" – вертикально интегрированная частная энергетическая компания. Дочерние предприятия в регионах Казахстана – АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" и АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" включают в себя все звенья энергоснабжения: генерацию, транспортировку и сбыт. В г. Нур-Султан АО "ЦАЭК" контролирует сбытовую структуру – ТОО "АСТАНАЭНЕРГОСБЫТ", в Акмолинской области – АО "Акмолинская РЭК".

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