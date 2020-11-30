Женщина симулировала смертельный рак и собрала миллионы тенге

Во время суда она признала себя виновной.

Жительница Великобритании заявила, что у нее неизлечимая и смертельная форма рака и выманила у друзей 8500 фунтов стерлингов (около 3,2 млн тенге), передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

Сообщается, что полученные деньги она потратила на свадьбу своей мечты. Своим друзьям женщина рассказала, что хочет, чтобы ее отец проводил ее к алтарю. К слову, ее отец был действительно смертельно болен.

Ее знакомые создали сбор средств на GoFundMe и призвали людей пожертвовать деньги.

Отец мошенницы умер до церемонии, однако успел записать видео, которое воспроизвели у алтаря.

Женщину разоблачили после того, как она сообщила о заражении коронавирусом. Двое друзей напрямую спросили, болеет ли она раком. Мошенница расплакалась и созналась в содеянном.

Она могла бы получить "Оскара", настолько хороша была ее игра. Она одурачила нас всех, - рассказала бывшая подруга Шерил Астон.

Во время суда она признала себя виновной. Окружной судья Николас Сандерс заявил, что мошенница нарушила доверие людей самым ужасным способом.

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