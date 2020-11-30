Условия предоставления интернет-площадей на zakon.kz кандидатам в депутаты Мажилиса

Сайт предоставляет интернет-площадь на основании письменного заявления и договора, заключаемого между собственником Сайта и Кандидатом, либо с уполномоченным представителем политической партии.

Общие условия предоставления ТОО " Компания "ЮрИнфо" интернет-площадей на Сайте www.zakon.kz кандидатам в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан

ТОО "Компания "ЮрИнфо" - собственник сайта www.zakon.kz, поставленного на учет в качестве сетевого издания (далее – Сайт), в соответствии с Конституционным Законом Республики Казахстан от 28.09.1995 года "О выборах в Республике Казахстан" и Указом Президента Республики Казахстан № 439 от 21 октября 2020 года "О назначении очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан" информирует зарегистрированных кандидатов:

· в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам, участвующих в очередных выборах, назначенных на 10 января 2021 года;

· в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана, участвующих в очередных выборах, назначенных на 11 января 2021 года,

о размере оплаты, об условиях и порядке предоставления интернет-площадей для размещения на Сайте материалов предвыборной агитации (далее - агитационные материалы).

Предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации Кандидатов в депутаты и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов, таким образом, размещение агитационных материалов на Сайте осуществляется для:

· кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам после 18.00 (время Нур-Султан) 10 декабря 2020 года до 0.00 (время Нур-Султан) 9 января 2021 года;

· кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана после 18.00 (время Нур-Султан) 26 декабря 2020 года и заканчивается в 0.00 (время Нур-Султан) 10 января 2021 года.

Сайт предоставляет интернет-площадь на основании письменного заявления и договора, заключаемого между собственником Сайта и Кандидатом, либо с уполномоченным представителем политической партии.

Количество и период размещения агитационных материалов указываются в письменном заявлении Кандидата либо уполномоченным представителем политической партии, которые затем фиксируются в договоре.

Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений Кандидатов в порядке очередности путем присвоения каждому письменному заявлению порядкового номера и даты поступления заявления.

К письменному заявлению должны быть приложены следующие документы:

1) копия документа, подтверждающего регистрацию Кандидата;

2) копия документа, потверждающего полномочия представителя политической партии;

3) копия удостоверения личности лица, подающего заявление;

4) копия решения Центральной, либо соответствующей территориальной изберательной комиссии о регистрации партийного списка.

При необходимости Сайт может запросить оригиналы указанных выше документов для осуществления сверки.

Очередность размещения на Сайте агитационных материалов Кандидатов устанавливается в порядке поступления письменных заявлений либо по жребию в случае, если заявления поступили одновременно. Размещенные материалы будут доступны в Desktop-версии, в мобильной версии и в мобильном приложении Сайта.

Размещение агитационных материалов сопровождаются подписью "Парламентские выборы РК 2021" (данная подпись размещается в пространстве агитационного материала). Все агитационные материалы сопровождаются информацией об источниках финансирования и фамилией лица, предоставившего материал.

Агитационные материалы предоставляются Сайту не позднее, чем за 1 (один) календарный день до даты размещения, в формате HTML5, GIF, JPEG, PNG, Microsoft World.

Кандидаты, предоставившие агитационные материалы, персонально несут ответственность за соответствие их содержания требованиям законодательства Республики Казахстан.

Собственник Сайта вправе отказать в размещении агитационных материалов, если они содержат идеи насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости и насилия, создание непредусмотренных законодательством военизированных формирований, а также в случае наличия в них информации, способной нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации других кандидатов. Кандидат обязан по требованию собственника Сайта предоставить документы, подтверждающие содержащиеся в материалах информацию вышеуказанного характера.

Условия и порядок предоставления интернет-площадей, указанных в настоящем информационном сообщении, могут корректироваться в соответствии с требованиями уполномоченных органов Республики Казахстан.

Стоимость размещения материалов:

*1. Баннер А1 десктоп, 1000х90 рх в зоне - 640 тенге за 1000 показов, без НДС;

*2. Баннер А2 десктоп 300х250рх + мобильная версия 300х250рх – 1 120 тенге за 1000 показов, без НДС;

*3. Баннер А3 десктоп 728х90px - 88 000 тенге за сутки, Без НДС;

*4. Баннер MP2 в мобильном приложении 300x250px – 96 000 тенге за сутки, без НДС;

*6. Пост в одной социальной сети (Facebook или Instagram) – 20 000 тенге, за один пост, Без НДС;

*7. Пост в Telegram канале – 500 000 тенге, за один пост, Без НДС.

*8. Размещение нформационного сообщения в разделе "Главные новости" (в размере, не превышающем 1800 символов, включая пробелы и 5 фото) - 400 000 тенге, без НДС;

*9. Размещение информационного сообщения в разделе "Последние новости" (в размере, не превышающем 1800 символов, включая пробелы и 5 фото) – 152 000 тенге, без НДС.

* Стоимость размещения рассчитывается без учета НДС, поскольку ТОО "Компания "ЮрИнфо" не является плательщиком НДС, согласно нормам Налогового кодекса

Технические требования к принимаемым для размещения материалам:

Требования к контенту:

* К размещению принимаются готовые баннеры в формате: HTML5, GIF, JPEG, PNG

* Размер должен в точности соответствовать выбранному вами формату изображения;

* Баннер не должен имитировать несколько объявлений, например, состоять из множества уменьшенных копий одного изображения;

* Изображения в баннере должны быть качественными и понятными, с разборчивым текстом. Не допускается использование расплывчатых или смазанных изображений;

* Продолжительность анимации не должна превышать 30 секунд;

* Анимация должна воспроизводиться циклично, но не дольше 30 секунд;

* В объявлениях запрещается использовать мерцание, мигающий фон и прочие раздражающие эффекты;

* Запрещается использовать раздражающее вредоносное поведение скриптов: например, вызовы для самопроизвольного открытия pop-up, смены адреса страницы и т.п.;

* Запрещены баннеры с элементами интерфейса ОС;

* Обязательно предоставление ссылки на посадочную страницу.

Технические требования для HTML5:

1. Максимально допустимый размер HTML-файла — 65 000 байт.

2. JavaScript и CSS предпочтительнее размещать внутри HTML-кода баннера. Если итоговый HTML-код превышает максимально допустимый размер, необходимо уменьшить код за счет вынесения JavaScript и CSS в отдельные файлы:

2.1. Сохраните JS и CSS-код в отдельные файлы с расширением .js или .css.

2.2. Файлы по весу не должны превышать 300 КБ.

2.3. Загрузите файлы на вкладку Файлы рекламной кампании и полученные ссылки на файлы подключите в HTML-код.

Пример подключения JS и CSS-файлов:

script type="text/javascript"

src="ССЫЛКА_НА_ФАЙЛ">/script> link rel="stylesheet"

type="text/css" href="ССЫЛКА_НА_ФАЙЛ" />

Примечание. В HTML-коде не допускается использование относительных путей к файлам.

3. В проекте может находиться только один файл с расширением .html.

4. Максимально допустимое количество файлов в проекте — 50.

5. Разрешенные типы файлов в проекте: CSS, JS, HTML, GIF, PNG, JPG, JPEG, SVG, JSON, FLV, MP4, OGV, OGG, WEBM, AVI, SWF.

6. Максимальный размер каждого файла (действует также для файлов внутри архива): 300 КБ, 1 МБ для видеофайлов.

7. Названия файлов должны содержать только цифры или буквы английского алфавита, символ подчеркивания. Не допускается использование в названии файла русских букв,пробелов, кавычек и специальных символов.

8. В названиях переменных и объектов нельзя использовать русские буквы. Исключение составляет только текст на баннере.

9. Формат готового проекта — ZIP-архив.

Подсчет кликов в баннере.

Чтобы в ADFOX у баннера считалась статистика по кликам, необходимо в HTML-коде в теге а для атрибута href прописать переменную:

%banner.reference_user1%

Также для ссылок используйте атрибут target с переменной %banner.target% в значении атрибута. Если атрибут отсутствует, ссылка откроется внутри iframe, то есть рекламируемый сайт откроется на баннерном месте.

Пример HTML-кода для подсчета кликов по баннеру:

<a href="%banner.reference_user1%" target="%banner.target%">Сайт рекламодателя</a>

Примечание. Шаблоны HTML App Mobile

В HTML-коде баннеров, которые будут размещаться в мобильных приложениях, для учета кликов используйте макрос:

%reference%@%banner.user2%

Технические требования для баннера GIF, JPEG, PNG:

1. Размер баннера должен быть не более – 250 Кб;

2. Анимированный GIF-баннер должен воспроизводиться со скоростью не более 5 кадров в секунду.

Технические требования к постам в социальных сетях:

Формат изображения: JPEG, PNG

1. Длина поста в Facebook, VK, Instagram, - от 200 до 2500 символов с пробелами

2. Разрешение изображения для всех соцсетей 1080х1080рх (квадратная) или 1024х512рх (горизонтальная)

3. в Facebook, VK возможна установка активной ссылки

4. в Instagram ссылка неактивна

Формат видео: MP4, MOV

1. Разрешение видео – 1280х720рх

2. Размер видео - до 2 ГБ

3. Продолжительность видео в Facebook, VK – до 2 минут

4. Продолжительность видео в Instagram – до 1 минуты

5. Обязательно использование музыки без авторского права

Технические требования к постам в Telegram:

Формат изображения: JPEG, PNG

1. Длина поста до 1 024 символов с пробелами

2. Ширина изображения – не менее 1280рх

3. К описанию можно добавить хештег, внешнюю ссылку или упомянуть любой канал, чат или пользователя внутри Telegram канала.

Формат видео: MP4, MOV, GIF

4. Размер видео - до 50 Мб

Технические требования для размещения PR материалов:

* Все агитационные материалы должны соответствовать общим требованиям к публикации новостей на портале Zakon.kz

* Заголовок и аннотация в материале должны соответствовать формату публикаций на портале Zakon.kz;

* Заголовок не должен превышать 90 символов с пробелами;

* Аннотация не должна превышать 200 символов с пробелами;

*Материалы должны сопровождаться, как минимум, одним изображением (горизонтальное фото 1280х720рх),

* Максимально допустимое количество фото в статье – 5 фото;

* Не допускаются файлы с низким уровнем качества изображения;

* Допускается размещение до 5 гиперссылок, при условии их смысловой связи с материалом;

Оплата по заключенному договору за размещение агитационных материалов на Сайте осуществляется на основании выставленного собственником Сайта счета на оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета.

Письменные заявления принимаются собственником Сайта с 11 декабря 2020 года по 8 января 2021 года включительно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Республика Казахстан город Алматы, пр. Рыскулова, 43В, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

Письменные заявления посредством факсимильной и интернет-связи не принимаются.

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