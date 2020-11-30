Закрыт еще один участок трассы в Алматинской области

Закрыто движение на автодороге республиканского значения Ушарал - Достык (84-184 км, с. Коктума - с. Достык).

ДЧС Алматинской области сообщил о закрытии дороги республиканского значения Ушарал - Достык, передает zakon.kz.

30 ноября с 15.30 часов по сообщению Алматинского областного филиала АО НК "КазАвтоЖол" и Алматинского областного филиала ТОО "Казахавтодор", в связи с ухудшением погодных условий (сильный буран, метель, нулевая видимость) закрыто движение на автодороге республиканского значения Ушарал - Достык (84-184 км, с. Коктума - с. Достык) для всех видов автотранспорта, - сообщили в ДЧС.

ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать СМС сообщениями передаваемых службой 112. При выезде в дальнюю дорогу ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях.

Ранее сообщалось о закрытии движения на участке автодороги областного значения Алматы - Оскемен – санаторий Капал-Арасан (с 0 км. по 45 км.).

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