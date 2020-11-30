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Туман накроет пять регионов Казахстана

Синоптики прогнозируют также метель и ветер.

Фото : Pixabay30 ноября 2020, 18:20

РГП "Казгидромет" на 1-2 декабря объявил штормовое предупреждение в шести областях Казахстана, передает zakon.kz.

В Костанайской области ожидается туман.

В Мангистауской области прогнозируется гололед, ветер восточный 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, низовая метель.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, низовая метель, ветер восточный 15-20 м/с.

В СКО местами ожидается туман.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с.


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