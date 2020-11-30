Туман накроет пять регионов Казахстана
Синоптики прогнозируют также метель и ветер.
Фото : Pixabay30 ноября 2020, 18:20
РГП "Казгидромет" на 1-2 декабря объявил штормовое предупреждение в шести областях Казахстана, передает zakon.kz.
В Костанайской области ожидается туман.
В Мангистауской области прогнозируется гололед, ветер восточный 15-20 м/с.
В Акмолинской области местами ожидаются туман, низовая метель.
В Туркестанской области местами ожидаются туман, низовая метель, ветер восточный 15-20 м/с.
В СКО местами ожидается туман.
В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с.
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