Акимат Алматы объяснил массовый переезд из новой модульной клиники

Модульную клинику обработают и отправят в резерв.

Акимат Алматы объяснил причину переезда пациентов и работников из Модульной клиники Городской клиничиской инфекционной больницы им И. Жекенова, передает zakon.kz.

Согласно заявлениям и.о. главы Управления общественного здоровья Алматы Жанары Мадеевой и акимата Алматы, Модульной клинике, которая была открыта в самый разгар эпидемии коронавируса - в апреле, необходима генеральная санитарно-дезинфекционная обработка, "так как инфекция высоко контагиозная".

Оборудование все остается в Модульной клинике. Пациенты и сотрудники переехали в новый филиал ГКП на ПХВ "Городская клиническая инфекционная больница им.И.Жекеновой".

Инфекционная больница построена по адресу по адресу улица Дегдара 10/2 Турксибского района с площадью территории 4,0586 га, площадь здания 28666 кв.м., с коечной мощностью 500 коек, в том числе 45 коек отделения реанимации и интенсивной терапии.

Объект на 100% обеспечен медицинским кислородом.

Филиал на РВ будет использоваться пока только для пациентов с коронавирусной инфекцией, - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее в соцсетях высказывались предположения, что переезд связан с недостаточной оборудованностью Модульной клиники к зиме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Бакытжан Сагинтаев (@sagintayev.b)

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