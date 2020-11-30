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В Талдыкоргане двухлетний мальчик поразил пением гимна

В жизни любого государства гимн играет большую роль. Он сплачивает граждан страны. Благодаря челленджу спой государственный гимн, повысится патриотический дух.

Фото : zakon.kz30 ноября 2020, 19:04

Роль Елбасы в стране играет большую роль. Благодаря ему Казахстан стал известен на мировом уровне. Безусловно, что Первый Президент является примером для подражания. Так молодежь Алматинской области запустили в социальных сетях челлендж #любисвоюстранукакЕлбасы, передает zakon.kz.

В жизни любого государства гимн играет большую роль. Он сплачивает граждан страны. Благодаря челленджу спой государственный гимн, повысится патриотический дух. Самых лучших покажут в эфире телеканала "Жетысу". Самые креативные и патриотичные ролики войдут в полную версию финального клипа.

Ко дню Первого Президента первым участником стал Болат Бакберген Муратбекулы он доказал, что в Казахстане растут настоящие патриоты своей страны. Несмотря на то, что ему 2,5 годика он наизусть знает государственный гимн.

Мой сын уже с маленького возраста начал подпевать гимн, а затем вовсе выучил и вместе поет с нами. Думаю, каждый гражданин страны должен знать гимн наизусть. Наша страна прошла нелегкий путь, стремясь к Независимости, испытала сложные этапы становления. На этом тернистом пути побед и поражений происходили многочисленные исторические события. И все это время ему сопутствуют государственные символы - это флаг, герб, гимн, которые отражают независимость, свободу, нашего государства. Призываю всех принять участие в челлендже, - сказала Ардак Хамитова.

Челлендж быстро разлетелся в социальных сетях. Маленького патриота поддержали малыши со всех районов и городов области. К ним также присоединились и старшее поколение.


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