На один частный детский сад в Костанайской области стало больше

В преддверии Дня Первого Президента открыт новый частный детский сад ТОО "BK KINDER" в городе Тобыл.

Открытие нового частного детского сада на 120 мест позволит на 25% сократить очередность в районном центре, передает zakon.kz.

Церемония открытия детского сада прошла в торжественной обстановке, это пока первый частный детский сад в городе.

Символично что мы открываем этот объект на кануне Дня Первого Президента, ведь Нурсултан Назарбаев всегда уделяет большое внимание социальной сфере и качественному обеспечению образования, - отметила в приветственном слове заместитель акима Костанайской области Бахыт Есимова. - Спасибо инвестору за проделанную работу, надеюсь что наши малыши будут с удовольствием посещать его и получать необходимые знания.

На месте заброшенного здания теперь стоит современный детский сад отвечающий всем необходимым требованиям, на реализацию данного объекта учредитель ТОО "СТРОЙ - ХАУС 2019" Армантай Абилов вложил 95 млн тенге.

Перед началом работ на этом объекте мы решили открыть в нем какой-нибудь социально важный объект, ведь его месторасположение очень удобно, здание находится в самом центре Тобыла, - рассказывает учредитель. - Реконструкция началась в августе прошлого года, раньше здесь стояли просто стены. За это время были подведены все необходимые коммуникации, сделан капительный ремонт.

Со стороны государства будет оказана поддержка в виде размещения государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение на 120 мест.

Мы будем заниматься с детьми по современным стандартам, также у нас будет задействован для работы с детьми логопед, - отмечает заведующая детским садом Наталья Показанова

На сегодня в Костанайской области функционируют 579 детских садов и мини-центров с контингентом более 31 тысячи детей, в том числе 76 частных организаций, где воспитывается более 7 тысяч детей.

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