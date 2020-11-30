В Костанайском районе за год было отремонтировано 9 образовательных учреждений

Семь из них по программе "Дорожная карта занятости", два в рамках "Аул-ел бесiгi".

Накануне празднования Дня первого президента завершился ремонт школы номер 1 в городе Тобыл, передает zakon.kz.

В школе обучается 882 учащихся. За время своего основания в школе проводился только текущий ремонт, и вот 55 летний юбилей она отметит с капитальным ремонтом, которого к слову, не было со дня основания

На ремонт было выделено 509 млн по программе " Дорожная карта занятости", работы начались летом. На эти средства впервые за время основания был сделан ремонт кровли, а также электричество, система канализации и вентиляции, утеплены стены.

Стоит отметить что на ремонтных работах было трудоустроено 150 человек, половина из них через Центр занятости.

Дорожная карта занятости это одна из антикризисных мер принятых Главой государства, на эти цели был выделен 1 трлн тенге по всей республике , - отметила заместитель акима Костанайской области Бахыт Есимова. - Только по нашему региону 133 объекта образования были отремонтированы по данному направлению. Более трудоустроено 12 тысяч человек это является одной из сильных мер поддержки населения со стороны государства в период пандемии, когда многие люди потеряли работу.

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