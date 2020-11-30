Ко Дню Первого Президента наградили группу атыраусцев

В мероприятии приняли участие аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов и руководители различных учреждений.

В канун Дня Первого Президента Казахстана была награждена группа граждан, внесших значительный вклад в развитие страны и процветание региона, сообщает zakon.kz со ссылкой на службу коммуникаций Атырауской области.

В мероприятии приняли участие аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов и руководители различных учреждений. Вначале, присутствующим был показан документальный фильм "Лидер нации". После этого, взявший слово глава региона Махамбет Досмухамбетов отметил, что "Независимость Казахстана" и "Нурсултан Назарбаев" – понятия неразделимы. Нынешние достижения страны высоко оценивают во всем мире. Это результат титанического труда, который все эти годы осуществляет Елбасы, сказал глава региона.

Президент - историческая фигура, под его руководством укрепилась наша государственность. За годы независимости были реализованы беспрецедентные масштабные проекты по всем направлениям. Все крупномасштабные проекты, начатые по задумке Президента, реализовывались под его непосредственным руководством. Благодаря сильной политической личности Нурсултана Назарбаева, был заложен прочный фундамент дальнейшего развития страны, это признано не только народом Казахстана, но и мировыми лидерами, - подчеркнул Махамбет Досмухамбетов.

Далее, группа граждан была награждена юбилейными медалями "Қазақстан Конституциясына - 25 жыл", а также благодарственными письмами от имени акима области.

Председатель правления АО "Эмбамунайгаз" Есен КАЙЫРЖАН, депутат областного маслихата, председатель Совета директоров АО "Атырау Жарык" Оразгали КАРШЕГЕНОВ, генеральный директор, учредитель ООО "Нефтестройсервис ЛТД" Ибрагим АКДРАШЕВ, заместитель генерального директора ТОО "Сазанқұрақ" Алибек СЕМГАЛИЕВ были награждены юбилейными медалями "Халық Алғысы".

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