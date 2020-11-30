На фотографии пожарный держит в руках кошку, которую только что спасли с горящего дома.

Казахстанцев растрогало фото спасения кошки в Акмолинской области, сообщает zakon.kz.

На фотографии пожарный держит в руках кошку, которую только что спасли с горящего дома.

Такие моменты и украшают нашу жизнь, - подписан снимок.

Низкий поклон тем, для кого любая жизнь дорога.... иногда дороже собственной...., - написал один из комментаторов.

Трогательно... - пишет другой.

Как сообщили в ДЧС области, 30 ноября в районе Биржан сал произошло возгорание кровли жилого дома. В ходе тушения пожара вынесено три газ баллона и спасена кошка. Пожар ликвидирован жертв и пострадавших нет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДЧС Акмолинской области (@aqmola_tjd)

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