Мамин обсудил с премьером России торгово-экономическое сотрудничество

Также были рассмотрены совместные проекты в области промышленности и транспортной инфраструктуры.

Фото : primeminister.kz

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин провел телефонный разговор с главой правительства России Михаилом Мишустиным, передает zakon.kz со ссылкой на сайт правительства РФ. В ходе беседы были рассмотрены вопросы развития российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, перспективные совместные проекты в области промышленности и транспортной инфраструктуры. Особое внимание уделено взаимодействию в рамках Евразийского экономического союза, - отмечается в сообщении. Мишустин подчеркнул важность поддержания конструктивного российско-казахстанского диалога по всему спектру вопросов двусторонней и интеграционной повесток дня.

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