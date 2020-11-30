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Мамин обсудил с премьером России торгово-экономическое сотрудничество

Также были рассмотрены совместные проекты в области промышленности и транспортной инфраструктуры.

Фото : primeminister.kz30 ноября 2020, 20:11

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин провел телефонный разговор с главой правительства России Михаилом Мишустиным, передает zakon.kz со ссылкой на сайт правительства РФ.

В ходе беседы были рассмотрены вопросы развития российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, перспективные совместные проекты в области промышленности и транспортной инфраструктуры. Особое внимание уделено взаимодействию в рамках Евразийского экономического союза, - отмечается в сообщении.

Мишустин подчеркнул важность поддержания конструктивного российско-казахстанского диалога по всему спектру вопросов двусторонней и интеграционной повесток дня.


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