"Орел и решка" снимает новый сюжет в Казахстане
Ранее выходили сюжеты про Нур-Султан и Алматы.
Фото : Instagram30 ноября 2020, 20:26
Популярная телепрограмма "Орел и Решка" анонсировали новый выпуск в Казахстане, передает zakon.kz.
Ловим снежинки и снимаем новый выпуск в Казахстане, - значится в последнем посте в Instagram телепередачи.
На снимках съемочная группа запечатлена на фоне панорам Алматы и степи.
"Орел и решка" - украинская познавательная телепрограмма о путешествиях. Ранее уже выходили выпуски про Нур-Султан и Алматы.
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