"Орел и решка" снимает новый сюжет в Казахстане

Ранее выходили сюжеты про Нур-Султан и Алматы.

Популярная телепрограмма "Орел и Решка" анонсировали новый выпуск в Казахстане, передает zakon.kz.

Ловим снежинки и снимаем новый выпуск в Казахстане, - значится в последнем посте в Instagram телепередачи.

На снимках съемочная группа запечатлена на фоне панорам Алматы и степи.

"Орел и решка" - украинская познавательная телепрограмма о путешествиях. Ранее уже выходили выпуски про Нур-Султан и Алматы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Орёл и Решка (@orelireshka_official)

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