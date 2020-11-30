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"Орел и решка" снимает новый сюжет в Казахстане

Ранее выходили сюжеты про Нур-Султан и Алматы.

Фото : Instagram30 ноября 2020, 20:26

Популярная телепрограмма "Орел и Решка" анонсировали новый выпуск в Казахстане, передает zakon.kz.

Ловим снежинки и снимаем новый выпуск в Казахстане, - значится в последнем посте в Instagram телепередачи.

На снимках съемочная группа запечатлена на фоне панорам Алматы и степи.

"Орел и решка" - украинская познавательная телепрограмма о путешествиях. Ранее уже выходили выпуски про Нур-Султан и Алматы.

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Публикация от Орёл и Решка (@orelireshka_official)


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