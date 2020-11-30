На трассе в Жамбылской области застряли 100 автомашин

Метелью замело около 300 метров дороги.

В Жамбылской области из-за непогоды на трассе Западная Европа - Западный Китай застряли 100 автомашин, передает zakon.kz.

Согласно сюжету AlmatyTV, метелью замело около 300 метров дороги. Нулевая видимость стала причиной массовой аварии, которая произошла на дороге села Нурлыкент в горном Жуалинском районе. В результате автомобильное сообщение между Жамбылской и Туркестанской областями было прервано.

Водителям и пассажирам пришлось ждать помощи спасателей.

Просим вас пока не ездить по трассе Жамбылской области. На трассе метели, лавины, пробки. Поэтому, пожалуйста, не путешествуйте, - заявил замначальника Управления Департамента полиции Жамбылской области Жайдарбек Куттыбаев.

По данным областного ДЧС, за время спасательной операции из снежного плена удалось вызволить 51 человека, из них 12 детей. 12 автомашин сотрудники Департамента по ЧС отбуксировали при помощи спецтехники в безопасное место. Никто не пострадал.

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