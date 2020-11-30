Открытие новой школы и вручение ключей от нового дома состоялось в Уральске

На строительство жилья в регионе было выделено 17 миллиардов тенге в текущем году. На эти средства строятся 17 домов в г.Уральске и г.Аксай и 474 квартиры в селах области.

В предверии праздника Дня Первого Президента Казахстана в Уральске состоялось знаменательное событие – открытие новой школы №51 в Зачаганске г.Уральска. В торжественной церемонии открытия объекта образования приняли участие аким ЗКО Гали Искалиев и аким г.Уральска Абат Шыныбеков.

Новая общеобразовательная школа на 900 мест позволит решить проблему с трехсменным обучением в Уральске. Строительство здания началось в прошлом году. Последние годы Зачаганск активно застраивается, соответственно, увеличивается количество горожан. Поэтому строительство соцобъектов – поликлиник, больниц, физкультурно-оздоровительных комплексов, детсадов, школ – имеет важное значение для населения региона, – отметил аким города Абат Шыныбеков.

Кстати, в новое здание была перенесена школа-лицей №38 имени А.Молдагуловой. Все учебные классы оснащены новым современным оборудованием, которое так необходимо для всестороннего развития учащихся.

В канун праздника завершилось и строительство 9-этажного многоквартирного дома в Зачаганске г.Уральска, начатое в прошлом году по программе "Нурлы жер". Сегодня аким области Гали Искалиев вручил ключи счастливым новоселам.

Завтра, 1 декабря, День Первого Президента Республики Казахстан. Именно по поручению Елбасы в 2016 году началась реализация государственной программы "Нурлы жер", в рамках которой построен новый дом. Это государственное арендное жилье, где примерно за двухкомнатную квартиру плата составляет 10 тысяч тенге в месяц. Нужно бережно относиться к своему дому, объединиться всем жильцам и сразу браться за его надлежащее содержание, – поздравил новоселов аким области Гали Искалиев.

На строительство жилья в регионе было выделено 17 миллиардов тенге в текущем году. На эти средства строятся 17 домов в г.Уральске и г.Аксай и 474 квартиры в селах области. Необходимо отметить, что половина из 198 квартир нового дома предназначены для многодетных семей. Всего жилье предоставляется очередникам по 11 категориям.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!