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В США при перестрелке пострадали 11 человек

Огонь открыли в байкерском клубе города Гренада.

Фото : Getty Images30 ноября 2020, 21:57

В байкерском клубе города Гренада, штат Миссисипи, США, произошла стрельба, в которой были ранены по меньшей мере 11 человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на NBC.

Все пострадавшие были госпитализированы, некоторые из них уже выписаны.

При этом данных о подозреваемом пока не поступало, полиция ведет расследование.


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