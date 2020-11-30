Горячие новости
Читайте также

Биткоин взлетел после падения и побил рекорд

На прошлой неделе стоимость криптовалюты резко упала, но сейчас снова приближается к историческому максимуму.

Фото : Istock30 ноября 2020, 22:40

После резкого падения на прошлой неделе, в понедельник, 30 ноября, стоимость биткоина обновила рекорд - $19 686, передает zakon.kz со ссылкой на данные Coin Desk.

Таким образом криптовалюта на 20 долларов превзошла стоимость, которая была зафиксирована 16 декабря 2017 года - $19 665.

Но абсолютный рекорд был зафиксирован 17 декабря 2017 года - $20 089.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты