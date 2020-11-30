Биткоин взлетел после падения и побил рекорд
На прошлой неделе стоимость криптовалюты резко упала, но сейчас снова приближается к историческому максимуму.
Фото : Istock30 ноября 2020, 22:40
После резкого падения на прошлой неделе, в понедельник, 30 ноября, стоимость биткоина обновила рекорд - $19 686, передает zakon.kz со ссылкой на данные Coin Desk.
Таким образом криптовалюта на 20 долларов превзошла стоимость, которая была зафиксирована 16 декабря 2017 года - $19 665.
Но абсолютный рекорд был зафиксирован 17 декабря 2017 года - $20 089.
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